Serviciul de Permise Suceava a finalizat reprogramarea candidatilor pentru proba de traseu

> Acestia vor putea obtine permisul auto pana in 23 iunieServiciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava a anuntat, vineri seara, ca a definitivat tabelul cu noile programari pentru proba de traseu, fiind efectuate programari pana in data de 23 iunie.Aflam ca Serviciul a luat in considerare suplimentarea locurilor pentru programarea/reprogramarea candidatilor in vederea sustinerii examenului la proba practica pentru obtinerea ... citeste toata stirea