> Actionarii austrieci vin la Suceava pentru a pune la cale strategia aferenta iernii 2023-2024, mai multe colegii nationale urmand a fi bransate la sistemul centralizat de alimentare cu apa calda si calduraDe pe 3 mai, incalzirea in sistem centralizat a locuintelor din municipiul Suceava este sistata.Primarul Ion Lungu s-a declarat multumit de modul in care producatorul Bioenergy si transportatorul si distribuitorul Thermonet si-au facut datoria in sezonul rece incheiat, in aceasta ... citeste toata stirea