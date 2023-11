> Ei au organizat o greva de avertismentActivitatea Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Suceava a fost marcata in dimineata zilei de 22 noiembrie de o actiune de avertisment a angajatilor, intre orele 8-10. Angajatii au decis sa aduca in atentia publicului si a autoritatilor situatia lor printr-o greva de avertisment, subliniind care sunt revendicarile lor.Intr-un comunicat emis de reprezentantul salariatilor AJPIS Suceava, inscrisi in Federatia Sindicatelor din ... citeste toata stirea