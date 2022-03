Si cantareata Ani Lorak a ramas fara stea pe Aleea Vedetelor

> Artista obtinuse locul 2 la Eurovision, in anul 2008Autoritatile din Cernauti au decis sa indeparteze de pe Aleea Vedetelor din oras si steaua cantaretei Ani Lorak, nascuta in localitatea Cozmeni din regiunea Cernauti, pentru ca ea nu a luat nicio atitudine fata de razboiul purtat de Rusia impotriva Ucrainei.Artista evolueaza de mai mult timp in Federatia Rusa.Secretarul Comitetului executiv al Consiliului Orasenesc Cernauti, Serghii Dobrjanski, citat de Libertatea Cuvantului, a anuntat ... citeste toata stirea