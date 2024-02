Si Suceava a fost mitropolie, si la Radauti a fost episcopie, numai ca era o alta conjunctura cand aceste doua eparhii aveau acel statut

Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, s-a pozitionat in cazul reactivarii Mitropoliei Tomisului aratand ca nu poate fi decat alaturi de pozitia sinodala si, totodata aratand ca are o relatie buna cu Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care doar in 2023 a slujit in Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor de 70 de ori.Intrebat care este pozitia sa referitoare la reactivarea Mitropoliei Tomisului, IPS Calinic a raspuns ca pozitia oricarui ierarh din Sfantul Sinod nu poate fi alta ... citește toată știrea