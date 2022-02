Sigur nu banuiai asta! Care este cel mai mare oras din Romania. Are o suprafata de doua ori si jumatate mai mare decat cea a Capitalei

In prezent, in Romania exista 319 orase, 265 dintre ele existand inca de la recensamantul din anul 2002. Ulterior, s-au mai adaugat inca 54. Acestea pot fi clasificate fie in functie de numarul de locuitori, unde Bucurestiul ocupa primul loc, fie in functie de suprafata, iar aici, surpriza: Capitala nu este pe prima pozitie. Cel mai mare oras din Romania are o suprafata mai mare decat Bucuresti, Cluj si Timisoara la un loc, desi "adaposteste" doar 6.000 de locuitori. Care este acesta? Afli in ... citeste toata stirea