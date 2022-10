Simplificare, debirocratizare si digitalizare in relatiile de munca

> Registrul de evidenta a salariatilor va deveni "accesibil online, oricarui angajat sau fost angajat"La initiativa Platformei ssm.ro, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Suceava a organizat o intalnirecu angajatori, manageri, servicii externe de securitate si sanatate in munca, specialisti in domeniu, cat si in resurse umane, precum si cu persoane interesate de modificarile si noutatile legislative din anul 2022.Evenimentul a fost onorat de Dantes Nicolae Bratu, inspectorul general ... citeste toata stirea