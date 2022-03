Simularea examenului national de bacalaureat incepe luni

> In judetul Suceava sunt inscrisi, in acest an scolar, 5.249 de elevi in clasele a XII-a si 558 in clasele a XIII-a seral si cu frecventa redusaSimularea examenului national de Bacalaureat se va desfasura in perioada 28-31 martie pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral si cu frecventa redusa. Afisarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 14 aprilie a.c.Conform calendarului aprobat prin ordinul de ministru nr. 3054/2022, prima proba scrisa, cea la limba si literatura romana, ... citeste toata stirea