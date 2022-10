Sistem inteligent pentru planificarea calatoriilor cu transportul public din Suceava

> In alte 11 "locatii", vor montate panouri electronice de informare si automate e-ticketingConsiliul Local a votat participarea municipiului Suceava in cadrul proiectului "Sistem inteligent pentru planificarea calatoriilor cu transportul public in municipiul Suceava".Primarul Ion Lungu informeaza ca in 11 "locatii" vor montate, de la caz la caz, panouri electronice de informare si automate e-ticketing.Valoarea proiectului este de 6,29 de milioane de lei, fonduri aferente Planului ... citeste toata stirea