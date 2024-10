Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica, implementat si in judetul Suceava

Incepand cu 1 octombrie 2024, judetul Suceava a intrat in etapa a treia de implementare a Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica (SIME), alaturi de alte 17 judete din Romania. Aceasta initiativa are ca scop prevenirea si combaterea violentei, oferind un mecanism eficient de protejare a victimelor si de monitorizare a agresorilor, ne-a informat IPJ.Prin acest sistem, dispozitive electronice de supraveghere vor fi utilizate in cazuri de violenta domestica, control judiciar, control ... citește toată știrea