Situatie ciudata dupa un incendiu in Suceava! Un pompier s-a intoxicat cu o substanta misterioasa. Delira si nu se mai putea tine pe picioareUn pompier sucevean a ajuns in stare grava la Institutul Fundeni, dupa ce s-a intoxicat cu o substanta misterioasa in timpul unei interventii la un incendiu, anunta Antena 3 CNN.Substanta periculoasa i-a distrus ficatul iar alti doi colegi au avut nevoie de ingrijiri medicale. Martorii au povestit detalii socante: pompierii delirau, aveau halucinatii ... citeste toata stirea