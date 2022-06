SJU Suceava: Starea femeii internata cu botulism e grava. Atragem atentia populatiei la consumul de conserve incorect procesate si depozitate

Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, dr. Dan Teodorovici, a atentionat, joi, sucevenii privind consumul de conserve incorect procesate si depozitate in conditiile in care o femeie cu botulism internata in ATI are prognosticul rezervat, iar de la administrarea serului antibotulinic starea nu s-a imbunatatit./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ ... citeste toata stirea