Slabe sanse de bilete mai ieftine la calatoria cu autobuzele electrice si de abonamente gratuite pentru pensionari

> Cauza consta in cresterea tarifelor la energia electrica, dar si in scumpirea combustibilului pentru autobuzele clasice, costurile respective devenind mult mai mari> "Este primul an dupa Revolutie, de cand sunt primar, in care subventia la TPL creste peste subventia la energia termica" declara primarul Ion LunguSubventia de care transportul in comun de calatori din municipiul Suceava va beneficia in anul 2022 o va depasi, in premiera, pe cea cu care este sustinuta financiar functionarea ... citeste toata stirea