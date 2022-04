Slujba de Inviere va fi oficiata in limba ucraineana, in mai multe parohii din judetul Suceava

Autoritatile si voluntarii pregatesc actiuni speciale pentru refugiati in noaptea de Inviere, iar slujba de la sase biserici va fi oficiata in doua limbi, romana si ucraineana. Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Niculai Barba, a anuntat faptul ca Slujba de Inviere din acest an va fi oficiata in limba ucraineana, in sase parohii din judet.Potrivit acestuia, Slujba de Inviere va fi oficiata si in limba ucraineana in Parohia Darmanesti II "Sfantul Ilie", Parohia "Sf. Apostoli Petru si ... citeste toata stirea