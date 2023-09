> Spectacol organizat in curtea interioara a Cetatii de Scaun a Sucevei de Rotary Club Suceava CetateRotary Club Suceava Cetate anunta ca in data de 14 septembrie a.c. va organiza "un eveniment deosebit" in curtea interioara a Cetatii de Scaun a Sucevei."In spiritul cresterii calitatii vietii comunitatii din care facem cu totii parte, Rotary Club Suceava Cetate isi propune sa contribuie la imbogatirea ofertei cultural-artistice din municipiul Suceava si organizeaza in data de 14 septembrie ... citeste toata stirea