Sofer beat, care a accidentat mortal un pieton si a fugit de la locul faptei, prins dupa mobilizarea a zeci de politisti

Un sofer beat, care a accidentat mortal o femeie, dupa care a parasit locul accidentului, a fost depistat si prins in trafic. Aproape 30 de politisti cu 12 autospeciale de politie au organizat filtre rutiere si au blocat toate caile de acces in zona accidentului.Accidentul rutier a avut loc sambata seara, in jurul orei 19,45, in satul Leucusesti, comuna Preutesti din judetul Suceava. Martorii au sunat la 112, anuntand ca un sofer a lovit mortal o femeie si a fugit de la locul accidentului. ... citește toată știrea