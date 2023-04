Sofer beat la volan, blocat in trafic de politisti dupa o urmarire pe strazile Sucevei. Incidentul s-a petrecut luni dupa-amiaza iar soferul a urcat pe bancheta din spate pentru a-i duce in eroare pe agenti.Luni, politistii Serviciului Rutier Suceava, in timp ce se ... citeste toata stirea