Sofer cu alcoolemie in faza comatoasa, plasat sub control judiciar de procurorii din Falticeni

Un barbat care a condus autoturismul avand o imbibatie alcoolica in sange aproape de coma alcoolica a fost plasat de un procuror din Falticeni sub control judiciar.Astfel, potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni, un procuror a luat, joi, masura preventiva a controlului judiciar fata de un barbat care a fost retinut pentru o perioada de 24 ore, pentru savarsirea infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante"./* custom css */ .tdi_2. ... citeste toata stirea