Un barbat din Fratautii Noi a fost retinut in Arestul Politiei Suceava fiind cercetat pentru conducere sub influenta alcoolului.Potrivit anchetei politistilor, un barbat de 50 de ani din Fratautii Noi a condus in data de 29 martie ora 20.16 un autoturism Audi A4, pe DJ 291 A, de pe raza comunei Fratautii Noi, sub influenta bauturilor alcoolice.