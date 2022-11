Sofer oprit cu 23 de focuri de arma

> El este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului si distrugereUn barbat de 51 de ani, din comuna Scheia - care a fost retinut dupa o urmarire si dupa ce s-au tras 23 de focuri de arma - este cercetat penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si distrugere.Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, a declarat ca, sambata in jurul orei 5:20, un echipaj de ordine publica din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Scheia - Politia Municipiulu ... citeste toata stirea