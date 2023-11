Sofer retinut dupa ce, la betie, a intrat cu masina in gard. Acesta macar nu avea permis de conducere.Duminica dupa-amiaza, echipajul de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala, nr. 15 Vatra Dornei, care se afla in serviciul de patrulare, in cadrul unei ... citeste toata stirea