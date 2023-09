Soferi care ar fi consumat droguri au fost opriti in trafic de politisti la Radauti si Campulung Moldovenesc.Potrivit IPJ Suceava, in data de 23 septembrie, in jurul orei 23:20, politistii din cadrul Politiei Radauti au depistat pe strada Stefan cel Mare din Radauti un autoturism condus de un barbat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Dar in urma testarii cu aparatul din dotare, "au reiesit indicii" cu privire la posibila prezenta a substantelor ... citeste toata stirea