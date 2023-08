Politia Judeteana Suceava a anuntat, marti, ca a reusit identificarea si sanctionarea unor soferi de tir care au fost filmati efectuand depasiri cu incalcarea grava a legislatiei rutiere.Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, a declarat ca, in ultimii ani, conducerea Politiei Judetene Suceava a dispus in mod constant masuri pentru cresterea fermitatii in ceea ce priveste abordarea situatiilor de risc rutier si a comportamentelor din trafic care pun in pericol ... citeste toata stirea