Soferi suceveni drogati sau bauti la volan, depistati in weekend de politisti

> Au intrat in atentia autoritatilor conducatori auto din Vama, Moara Nica, Vicovu de Sus, Forasti, Sadova, Rasca si CalafindestiPeste 100 de politisti suceveni au actionat in weekend pe drumurile publice, in special in interiorul localitatilor si in zona unitatilor de alimentatie publica, pentru prevenirea evenimentelor rutiere si identificarea celor care conduc vehicule sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise. In cadrul actiunilor au fost utilizate si aparatele Druger DrugTest ... citeste toata stirea