Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, luni, ca a revenit la amplasamentul podului peste raul Suceava, pe raza orasului Milisauti, in zona DN 2H la km. 4+776, asa cum a promis."Ajuns in zona podului provizoriu de la Milisauti, am constatat ca, la doua saptamani de la deschiderea sa, nu se respecta restrictiile de tonaj impuse de proiectanti, existand in continuare conducatori auto de vehicule transport de marfa (inclusiv tiruri) care ignora semnele de circulatie amplasate si ... citeste toata stirea