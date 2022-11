Soferul baut urmarit de politie la Scheia si ulterior imobilizat si incatusat a ajuns in arestul IPJ Suceava

Soferul de 52 de ani care a fost urmarit de politie in noaptea de sambata spre duminica la Scheia si care a fost blocat in trafic, extras din masina, imobilizat si incatusat pentru ca era recalcitrant, a fost introdus in arestul Politiei Judetene Suceava.Astfel, potrivit Politiei Suceava, in cursul zilei de luni a fost dispusa efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de barbatul de 52 de ani din Suceava pentru "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice"./* custom css ... citeste toata stirea