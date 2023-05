Un tanar de 22 de ani a fost ranit usor, joi dimineata, intr-un accident rutier.Potrivit anchetei politistilor, joi dimineata in jurul orei 05:45 un tanar de 22 ani din comuna Todiresti, a condus autoutilitara marca Mercedes - Sprinter pe DN 29 in localitatea Plopeni din orasul Salcea, din directia Suceava catre Salcea, iar in dreptul imobilului cu numarul 133, nu a adaptat o viteza corespunzatoare in curba, pierzand controlul asupra directiei de mers si intrand in coliziune cu o anexa din ... citeste toata stirea