Soferul care s-a rasturnat cu camionul la Valea Putnei a fost adus la UPU Suceava cu multiple traumatisme

Soferul care s-a rasturnat, luni dimineata, cu un camion pe DN 17 in zona localitatii Valea Putnei, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava unde a fost internat in sectia de chirurgie toracica.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a precizat ca soferul ranit in accidentul de la Valea Putnei a ajuns la UPU Suceava politraumatizat cu traumatism cranio-cerebral minor, traumatism toracic cu fracturi costale, contuzii pulmonare si pneumotorax, contuzie abdominala si contuzii la ... citeste toata stirea