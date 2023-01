Soferul care s-a rasturnat cu TIR-ul la Valea Putnei a intrat cu viteza prea mare intr-o curba periculoasa

Soferul care s-a rasturnat, luni dimineata, cu un TIR intr-un parau la Valea Putnei a intrat cu viteza prea mare intr-o curba periculoasa.Potrivit cercetarilor politistilor, luni, in jurul orei 07.50, un barbat de 57 ani, cetatean moldovean, in timp ce conducea ansamblul de vehicule format din autoutilitara marca DAF si semiremorca marca Schmitz pe DN17, pe raza localitatii Valea Putnei, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta si s-a rasturnat in afara partii ... citeste toata stirea