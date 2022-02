Soferul care se crede cascador. Alearga pe langa masina aflata in mers si se urca pe cupola VIDEO

Un sofer a fost filmat de prietenii sai in timp ce coboara din masina aflata in mers, se urca pe cupola sau isi tine echilibrul in timp ce sta in picioare pe pragul autoturismului. Intr-o inregistrare video publicata de informatiata.ro se vede cum tanarul sofer face cascadorii in timp ce masina sa se afla in miscare, pe un drum de pe raza comunei Zamostea, din judetul Suceava.Conducatorul auto tine portiera deschisa, iese pe pragul autoturismului in timp ce isi tine mainile in buzunare. ... citeste toata stirea