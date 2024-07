Soferul ucrainean, care a provocat accidentul cu cinci morti, a fost plasat sub control judiciar si este cercetat penal pentru ucidere din culpa

Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava Eduard-Stefan Jilavu a anuntat, ieri, ca soferul ucrainean care a provocat accidentul cu cinci morti de la Cumparatura este cercetat pentru ucidere din culpa si a fost plasat sub control judiciar.Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat cu dubla cetatenie, romana si ucraineana, sub aspectul savarsirii infractiunii "ucidere din culpa". ... citește toată știrea