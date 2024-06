Soferul unui autoturism a murit dupa o coliziune cu un tir

Un sofer a murit, luni dupa amiaza, intr-un accident produs la Radaseni dupa ce a intrat cu masina intr-un tir.Potrivit anchetei politistilor, un barbat conducea luni, in jurul orei 17:00, un autoturism VW pe DN 2E, in afara localitatii Radaseni, pe relatia Cornu Luncii - Spataresti.La un moment dat, acesta a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune cu un autocamion DAF care tracta o remorca Krone.In urma impactului, soferul autoturismului a ramas incarcerat si era ... citește toată știrea