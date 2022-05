Soferul unui autoturism plin cu tigari de contrabanda a fost retinut, dupa o urmarire in trafic, la Vicovu de Sus

Politistii de frontiera din cadrul STPF Suceava au descoperit si confiscat, dintr-un autoturism oprit in trafic, aproximativ 5.000 pachete de tigari de provenienta duty free, in valoare de peste 56.000 lei. Soferul masinii a fost retinut, dupa o urmarire in trafic pe raza localitatii Vicovu de Sus.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, miercuri, la ora 7:35, pe raza localitatii Vicovu de Jos, politistii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea in trafic si efectuarea ... citeste toata stirea