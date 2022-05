Soferul unui autoturism plin cu tigari de contrabanda, retinut dupa o urmarire in trafic la Vicovu de Sus

Politistii de frontiera din cadrul STPF Suceava au descoperit si confiscat dintr-un autoturism oprit in trafic, aproximativ 5.000 pachete de tigari de provenienta Duty Free, in valoare de peste 56.000 lei. Soferul masinii a fost retinut, dupa o urmarire in trafic pe raza localitatii Vicovu de Sus./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: ... citeste toata stirea