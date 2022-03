Sofia Vicoveanca, in lacrimi din cauza razboiului. Artista s-a nascut langa Cernauti si face parte dintr-o familie refugiata

Indragita interpreta de muzica populara traieste emotii extrem de puternice din cauza razboiului ruso - ucrainean. Sofia Vicoveanca s-a nascut intr-un sat de langa Cernauti. In 1941, mama sa a luat-o in brate, si-a pus cateva lucrusoare intr-o traista si a fugit din calea celui de-al Doilea Razboi Mondial. Sofia Vicoveanca stie ce este in sufletul refugiatilor ucraineni care fug din calea razboiului spre zone sigure. Interpreta de muzica populara s-a nascut in localitatea Toporauti (Toporuica ... citeste toata stirea