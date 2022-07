Solutie temporara pentru eliminarea mirosului neplacut de la statia de epurare a ACET. Namolul va fi dus la groapa de zgura a Termica si va fi acoperit cu straturi de cenusa

Consiliul Local Suceava a aprobat, miercuri, in sedinta de indata incheierea unui contract intre Primaria Suceava, ACET SA, Bioenergy SRL, Termica SA in vederea solutionarii depozitarii namolului rezultat din activitatea de epurare la groapa de zgura a Termica SA unde va fi acoperit cu cenusa rezultata din arderea biomasei in centrala Bioenergy./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2. ... citeste toata stirea