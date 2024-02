Spitalul Clinic Judetean de Urgenta devine un punct de referinta in regiune pentru tratamentul AVC-ului ischemic acut

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava isi consolideaza pozitia ca spital regional prin realizarea primei interventii de tratament endovascular pentru AVC ischemic acut, in data de 9 februarie a.c. Pacientul, in varsta de 74 de ani, a fost transferat de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.Cu o evolutie clinica buna, aflam ca pacientul a inregistrat o recuperare aproape completa a deficitului neurologic si a fost externat in mai putin de 7 zile de la ... citește toată știrea