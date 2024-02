Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava are un heliport in urma unei investitii de 1 milion de euro a Consiliului JudeteanManagerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Alexandru Calacnea, a anuntat ca unitatea medicala pe care o conduce va avea un heliport functional incepand de la finalul acestei luni. Heliportul a fost construit de Consiliul Judetean Suceava cu 1 milion de euro."La inceputul lunii februarie, in 1-2, am avut vizita in teritoriu, ... citeste toata stirea