> Gheorghe Flutur: Din acest moment, spitalul de la Suceava intra intr-o noua etapaPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a convocat o sedinta de indata pentru vineri, 1 septembrie, in care se va aproba schimbarea denumirii Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, in baza avizului acordat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."Dupa cum se cunoaste, conducerea CJ Suceava a facut ... citeste toata stirea