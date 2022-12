Spitalul Judetean Suceava a devenit spital de interes regional pentru proceduri de radiologie interventionala

> Spitalul a avut 640 de interventii in acest an pentru pacienti din Suceava, Botosani, Neamt, dar si Braila sau GalatiSpitalul Judetean de Urgenta Suceava devine spital de interes regional pentru proceduri de radiologie interventionala, avand pacienti din mai multe judete ale tarii.Potrivit unui comunicat de presa, in ultimul timp a crescut adresabilitatea Centrului de Radiologie Interventionala a SJU Suceava pentru proceduri ca trombaspiratie/trombectomie in caz de accident vascular ... citeste toata stirea