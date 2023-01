Spitalul Judetean Suceava va fi reabilitat energetic cu 13 milioane de euro prin PNRR

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, ieri, ca un proiect depus de CJ Suceava privind renovarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava va fi finantat in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 5 - Valul Renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica in cladiri publice.Proiectul este in valoare de peste 13 milioane de euro (67.630.760 lei) si presupune lucrari pe o ... citeste toata stirea