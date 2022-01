Spitalul Radauti, nevoit sa se transforme in spital COVID

> Se estimeaza ca numarul de cazuri active si numarul de internari vor creste in perioada urmatoarePrefectura a anuntat, sambata, in urma discutiilor pe care prefectul Alexandru Moldovan le-a purtat cu conducerea Spitalului Municipal Radauti, ca unitatea spitaliceasca va demara imediat pregatirile pentru operationalizarea tuturor celor 238 de paturi, dintre care 12 in sectia ATI, corespunzator scenariului rosu din cadrul planului judetean de rezilienta a unitatilor spitalicesti, fiind ... citeste toata stirea