Spitalul Radauti sta pe un butoi cu pulbere

In locul managerului demisionar Dan Vatra a fost numitmedicul anestezistFlaviu-Emanuel Sima, seful sectiei ATI, careestei consilierlocalPSD in orasul Milisauti* asta in conditiile in care un alt fost manager demis,avocatul Traian Andronachi, are o decizie executorie a instantei de repunere in functie!Managerul Spitalului Municipal Radauti, Dan Vatra, a demisionat, luni, din functie, iar solicitarea i- fost aprobata, fara preaviz.Prin urmare, chiar de astazi,21 iunie 2022, ... citeste toata stirea