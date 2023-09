> Declaratia a fost data in contextul ceremoniei de inaugurare a unei sectii de radiologie la Spitalul Municipal Campulung MoldovenescPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, care a participat, ieri, la inaugurarea unei sectii de radiologie la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, a declarat ca se impune de urgenta o intalnire coordonata judetean cu toti factorii implicati in sistemul sanitar sucevean, pentru eficientizarea fluxului de pacienti din cauza ca in prezent ... citeste toata stirea