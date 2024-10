Spor natural negativ al populatiei in judetul Suceava

> Diferenta dintre numarul persoanelor decedate si cel al nascutilor vii a fost de 414 persoane, spre deosebire de intervalul 1 ianuarie - 31 iulie 2023, cand raportul a fost net in favoarea nou-nascutilor, cu 320 de copiiIn iulie 2024, in judetul Suceava au fost inregistrati 697 de nascuti-vii, numar in crestere cu 209 de copii fata de luna precedenta.Asa se evidentiaza in Buletinul statistic lunar al Directiei Judetene de Statistica (DJS) Suceava, in care se arata ca, in comparatie cu ... citește toată știrea