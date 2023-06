Colosseum Tournament organizeaza in 30 iunie, in Cetatea de Scaun a Sucevei, una din cele mai importante gale organizate in Romania, iar printre numele principale se afla si sucevenii Mihai Rusu si Bogdan Floristean.Mihai Rusu, originar din Capu Campului, vine dupa un meci disputat in Franta impotriva unui campion mondial ceea ce il face sa aiba parte de un alt test important. El va da piept cu un sportiv turc care provine de la una din cele mai puternice sali din Europa./* custom css */ . ... citeste toata stirea