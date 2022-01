Spovedania unei mame cu 12 copii, care a apelat la homeschooling. Ce spun autoritatile despre acest sistem

Femeia locuieste in judetul Suceava. Speriata de cursurile online, cand a inceput pandemia si-a retras copiii din sistemul clasic de invatamant si i-a inscris la o scoala din America, cu predare intr-un sistem de tip homeschooling. Dupa un an, si-a dat seama ca prefera sistemul clasic de educatie. Femeia locuieste in zona Radauti din judetul Suceava. Are 12 copii, dintre care 8 sunt elevi. Mama celor mici este absolventa a zece clase, este o femeie bine intentionata, care ar vrea ca pruncii ... citeste toata stirea