Sprijinul pentru incalzirea locuintei inceteaza pe 31 martie

> Dar sucevenii mai pot beneficia de suplimentul pentru energie consumata > "Ei trebuie sa depuna documentele doveditoare, in asa fel incat sa poata avea parte, si in perioada de vara, pana in noiembrie, cand incepe noul sezon rece, de suplimentul la energie prevazut de lege" declara primarul Ion LunguPerioada in care a fost acordat sprijinul financiar la incalzirea locuintei in sezonul rece 2021 - 2022 expira pe 31 martie, anunta Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Edilul-sef ... citeste toata stirea