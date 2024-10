"Stapanul judetului", ultimele episoade

Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, a lansat miercuri o serie de critici la adresa fostului presedinte al Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, acuzandu-l de incercari de a-si atribui merite pentru proiecte in care nu are nicio implicare.Intr-un comunicat de presa, Adomnicai arata ca Flutur, aflat la finalul mandatului sau, "incearca, in stilul sau caracteristic, sa-i pacaleasca din nou pe suceveni", vizitand santiere din judet pe care le prezinta drept "mari realizari ... citește toată știrea