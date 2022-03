Stefan Mandachi, nemultumit de soselele Sucevei

Stefan Mandachi a fost invitat in cadrul dezbaterii "Haos in trafic, mii de morti pe sosele! Siguranta rutiera, problema majora in Romania", unde a povestit prin ce trece pe soselele Romaniei.Stefan Mandachi a povestit, la DC NEWS, si un incident pe care l-a avut in trafic, cu un politist."Ok, punem radar fix. Cum reactioneaza un sofer care se grabeste sa isi dezvolte business-ul, atentie, avem 70 de restaurante in toata tara si trebuie sa treaca prin fiecare localitate si sa reduca de la ... citeste toata stirea